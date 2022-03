Le fichier CSV, encodé en UTF-8 et limité actuellement à 6 Mo, doit être passé via le paramètre data. Il doit contenir les colonnes latitude (ou lat) et longitude (ou lon ou lng).

curl -X POST -F data=@path/to/file.csv https://api-adresse.data.gouv.fr/reverse/csv/

On peut utiliser le fichier https://adresse.data.gouv.fr/exemples/reverse.csv comme exemple.